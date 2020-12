Scheuren in vaas kosten eigenaren 750.000 euro

Een expert ontdekte de vaas tijdens een bezoekje aan het huis toen hij een aantal antieke items kwam bekijken. De vaas is gemaakt tussen 1735 en 1799. In goede conditie was het ding tussen de 670.000 en 778.500 euro waard geweest, maar door de scheuren levert hij mogelijk maar maximaal 27.800 euro op.

Ⓒ Hansons

Volgens de Daily Mail raakte de vaas beschadigd doordat hij is omgevallen tijdens een feestje in de jaren 50. „De vaas stamt uit de tijd van keizer Qianlong, erg zeldzaam en mogelijk erg gewild:, aldus Charles Hanson die de vaas ontdekte. „Hij stond weg te kwijnen onder een tafel. Ondanks dat de vaas gebroken is en weer aan elkaar gelijmd is, is het nog steeds een uitzonderlijk product.”

Ⓒ Hansons

De vaas, waarop onder meer een hert te zien is, zal geveild worden.