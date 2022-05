Premium Buitenland

Hamas schreeuwt moord en brand om Joodse vlaggenparade door Jeruzalem

Hamas dreigt met een nieuwe oorlog als Israël komende zondag, zoals gepland, duizenden Joodse nationalisten door de moslimwijk van de Oude Stad in Jeruzalem laat paraderen. „Het besluit is in handen van de Israëli’s en de internationale gemeenschap”, aldus een hoge functionaris van de Palestijnse te...