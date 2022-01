Man (35) en vrouw (61) uit Sittard opgepakt voor betrokkenheid bij dood Andy de Heus

Afgelopen juni berichtte het OM dat het hoger beroep in de zaak rond de moord op Andy de Heus is uitgesteld. De reden voor het uitstel was het doen van aanvullend onderzoek, na aanwijzingen dat behalve hoofdverdachte Ronnie S. (54) uit Sittard, mogelijk nog iemand bij het doden van De Heus betrokken was geweest.

In de achterliggende periode heeft de recherche onderzoek gedaan naar deze aanwijzingen. Dit heeft dinsdag geleid tot twee nieuwe aanhoudingen. In de gevangenis in Roermond werd een 35-jarige gedetineerde uit Sittard aangehouden.

Al eerder opgepakt

In Sittard werd een 61-jarige vrouw aangehouden. Deze vrouw werd eerder in 2016 al opgepakt in deze zaak. Ze is destijds niet gedagvaard, maar is wel altijd verdachte gebleven. Vanwege nieuwe aanwijzingen is zij nu opnieuw gearresteerd.

De komende dagen zullen beide personen en eventuele getuigen verhoord worden door de recherche. ,,In belang van het onderzoek worden daar op dit moment verder geen mededelingen over gedaan, ook omdat aan beide verdachten alle beperkingen zijn opgelegd’’, aldus de politie.

Doodgeschoten

Ronnie S. bekende eerder dat hij zijn vriend en zakenpartner Andy de Heus op 18 december 2012 met vijf kogels uit twee verschillende wapens heeft doodgeschoten. Dat gebeurde op vakantiepark Porta Isola in Stevensweert. De twee hadden ruzie over een hennepplantage. Het lichaam van De Heus werd bijna vier jaar later, na een tip, opgegraven bij een visvijver in Stevensweert.

Justitie eiste vorig jaar voor de rechtbank een levenslange gevangenisstraf tegen S. De rechtbank ging echter minder ver, en veroordeelde de man tot zeventien jaar cel voor doodslag, wapenbezit en het verstoppen van het stoffelijk overschot. Het vonnis was voor justitie aanleiding om in hoger beroep te gaan.