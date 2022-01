Onderwijs opgelucht over heropenen scholen, maar: ’Wel extra maatregelen nodig’

„Het is geweldig goed nieuws voor de kinderen”, steekt Ingrid Doornbos van de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) van wal. „Tegelijkertijd zijn er extra maatregelen nodig om de deuren veilig te openen. Daarvoor moeten we ook aandacht blijven vragen.”

Doornbos noemt bijvoorbeeld het verbeteren van de ventilatiesystemen op de scholen, die nog altijd vaak niet deugen. „Steeds vaker hebben schoolleiders ook de rol van crisismanager opgepakt en moet er steeds weer worden geschakeld.”

’Tijd voor duurzame koers’

Volgens CNV Onderwijs is het tijd om een andere, duurzame koers in te slaan met het onderwijs. „Na drie ad-hocsluitingen in nog geen twee jaar tijd wordt het hoog tijd voor een meer toekomstgericht beleid. De discussie moet niet alleen maar gaan over open of dicht, maar over hoe de scholen ook bij oplopende aantallen besmettingen open kunnen blijven”, zegt Danielle Woestenberg, voorzitter van de vakbond.

Naast de veiligheid van het personeel spelen ook de gevolgen voor de leerlingen een grote rol. „We zien bij de groep leerlingen die al drie schooljaren coronaonderwijs heeft, vertragingen op cognitief en sociaal niveau. Als leerlingen langer in het onderwijs zouden blijven, heeft dat ook sectoroverstijgende gevolgen. Want is er genoeg fysieke ruimte voor al die leerlingen en wie geeft ze les? Het grote personeelstekort in het onderwijs vergt ook visie van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, en voor huisvesting en de aanpak van het ventilatieprobleem is betrokkenheid van het ministerie van Binnenlandse Zaken nodig.”

Tegenvaller

Het kabinet maakte ook bekend dat de mbo’s en het hoger onderwijs nog langer hun deuren moeten sluiten. Er wordt gemikt op een eventuele heropening per 14 januari.

Maurice Limmen, voorzitter van de Vereniging Hogescholen, noemt het besluit een tegenvaller. „Het is jammer voor onze hbo-studenten dat ze nu weer onderwijs op afstand moeten volgen de komende tijd. We zullen bij de politiek daarom het belang van fysiek onderwijs voor onze studenten met klem onder de aandacht blijven brengen.”