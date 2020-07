Man valt van Spaans balkon op andere man, beiden sterven

Ⓒ HH/ANP

Marbella - Een 50-jarige Britse toerist is in de nacht van vrijdag op zaterdag van de zevende verdieping van het Melia Don Pepe Hotel in Marbella, Spanje, naar beneden gevallen. De man viel van zijn balkon en kwam bovenop een andere man (43), beneden op de grond, terecht. Volgens Spaanse media zijn beide mannen overleden.