Nederland gedraaid over geldigheid coronapas EU

Nederland is plotseling gedraaid in de discussie over de houdbaarheid van het vaccinatiebewijs voor reizen. Om ’de eenheid in Europa te bewaren’ keert Den Haag nu gevaccineerde vakantiegangers de rug toe.

Brussel wil vanaf 10 januari de spelregels voor het Europees coronacertificaat tussentijds aanpassen door een houdbaarheidsdatum te plakken op de laatste prik: 9 maanden. Om de geldigheid te verlengen heeft een reiziger de boosterprik nodig.

„De voorgestelde geldigheidsduur van negen maanden voor vaccinatiecertificaten is te kort”, verklaarde het ministerie van Volksgezondheid dinsdag en woensdagochtend nog tegen De Telegraaf. „Hoewel de bescherming van vaccins iets is verminderd in de afgelopen periode, beschermen ze, ook na twaalf maanden, nog altijd goed tegen ernstige ziekte en sterfte.”

Achterhaald

Die insteek blijkt achterhaald, want uren later blijkt dat demissionair minister Hugo de Jonge een ander verhaal zal verkondigen tegen Brussel. Nederland geeft het verzet op en voegt zich bij de wens van de Europese Commissie om de geldigheid in te perken tot negen maanden.

„We zien dat de besmettingen in Europa snel oplopen en dat landen inzetten op een kortere geldigheidsduur voor vaccinatiecertificaten”, geeft het ministerie van Volksgezondheid als reden. „We willen de regels rondom het coronacertificaat zo veel mogelijk gelijk kunnen trekken, wat in het belang is van het vrije verkeer van personen in de EU.”

Bovendien neemt de twijfel toch iets meer toe over hoe lang de prikken nu daadwerkelijk goed beschermen.

In de knel

Met de draai dreigen veel Nederlanders die dachten met twee prikken lekker op vakantie te kunnen, toch in de knel te komen. Tot nu toe is ons land uiterst traag met het verstrekken van boosterprikken. Den Haag mag dan inmiddels wel besloten hebben dat iedereen zo’n extra dosis kan krijgen, maar duidelijkheid over wie wanneer mag komen naar een vaccinatiepunt is er niet.

De lidstaten proberen deze week op één lijn te komen over de reisregels. Als dat niet lukt, kan er dinsdag een ultieme poging worden gedaan, dan komen de EU-ministers van Volksgezondheid weer bijeen om te praten over de coronasituatie. Het was nog maar de vraag of Nederland ’tenminste twaalf maanden’ voor elkaar had gekregen. Verschillende lidstaten, Griekenland bijvoorbeeld, vinden een periode van een half jaar beter. Ook Ierland lijkt die kant op te gaan.

De paniek over de omicronvariant zal de discussie in ieder geval niet makkelijker maken. Brussel heeft alle lidstaten woensdag opgeroepen om extra haast te maken met boosterprikken en het zogeheten Passagier Lokalisatie Formulier (PLF) te gebruiken. Voor reizen blijft men hameren op een gecoördineerde aanpak.