RIVM: meer besmettingen dan gisteren, maar minder dan weekgemiddelde

Tussen maandag- en dinsdagochtend waren er nog 9853 positieve testresultaten. De dagen ervoor waren er respectievelijk 11.199 en meer dan 13.000 gevallen.

Het aantal besmettingen van het afgelopen etmaal ligt lager dan het gemiddelde van afgelopen week, toen er per dag meer dan 11.500 positieve tests bij kwamen.

Een dag eerder werden er 9872 eerst gemeld, maar dat blijken er na correctie nu 9853.

Sterfgevallen

Het RIVM heeft tussen dinsdag en woensdagochtend 106 sterfgevallen geregistreerd die zijn gerelateerd aan Covid-19. Een dag eerder waren dat er 116. Dit betekent niet dat deze mensen allemaal de afgelopen 24 uur zijn overleden. Cijfers komen soms met vertraging binnen.

Het aantal besmettingen loopt al weken op. Met een strenge lockdown hoopt het kabinet daarin verandering te brengen.

Ziekenhuizen

Het aantal coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen is niet toe- of afgenomen. In totaal behandelen ziekenhuizen nu 2289 coronapatiënten. Op de intensive cares nam het aantal wel toe tot 603 Covid-19 patiënten. Dat zijn er 19 meer dan een dag eerder. Er liggen vijf coronapatiënten op de ic in Duitsland, een toename van drie ten opzichte van dinsdag.

Het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) maakte de laatste cijfers woensdag bekend. Dinsdag maakte het aantal coronapatiënten een grote sprong, van in totaal 127 extra patiënten. Die dag werd ook duidelijk dat een groot deel van de reguliere zorg wordt stilgelegd vanwege het toenemende aantal coronapatiënten. Alleen kritieke behandelingen gaan door, veel planbare zorg wordt uitgesteld.

Het aantal coronabesmettingen steeg de laatste weken flink. Daarna volgde een gestage toename van het aantal ziekenhuisopnames, die naar verwachting nog enkele weken zal doorzetten. Het LCPS probeert de drukte zo goed mogelijk over het land te verdelen. In de afgelopen 24 uur zijn zeventien coronapatiënten verplaatst naar een andere regio, van wie zeven ic-patiënten.