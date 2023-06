Groot deel zuidwesten Frankrijk opgeschrikt door aardbeving

Franse media berichten dat de beving tot in het centrum van Bordeaux en in de steden Limoges en Rennes is gevoeld. Er is schade gemeld in dorpen dicht bij het epicentrum en in het plaatsje Mauzé-sur-le-Mignon is een gewonde gevallen volgens de plaatselijke autoriteiten. De beving duurde slechts seconden. Zo’n duizend woningen in het gebied rond het epicentrum zouden geen stroom meer hebben, zo meldt Franceinfo.

Krachtige bevingen komen zelden voor in Frankrijk. Voor zover bekend had de zwaarste beving in het land, in de Provence in 1909, een kracht van 6,2. Daarbij vielen veel slachtoffers.