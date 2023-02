Nieuw beeld van Stalin onthuld in voormalig Stalingrad

Op foto's in lokale Russische media is te zien hoe tieners in militaire uniformen het beeld van Stalin onthullen. Hij was tussen 1924 en 1953 de leider van de Sovjet-Unie en leidde het land dus ook door de Tweede Wereldoorlog. Naast het beeld van Stalin werden ook borstbeelden van twee andere belangrijke commandanten uit de Tweede Wereldoorlog onthuld op het terrein van het museum over de Slag om Stalingrad.

De onthulling van het Stalinbeeld is bijzonder omdat de oud-dictator in 1961 voor het grootste deel uit het straatbeeld van de Sovjet-Unie werd gewist. Stalingrad werd Volgograd, en ook hier ging het beeld van Stalin destijds tegen de grond. De populariteit van Stalin zit de afgelopen jaren weer in de lift in Rusland.