Vakantieganger dol op andermans huis

AMSTERDAM - Vakantie vieren in het huis van een ander wordt steeds populairder onder Nederlanders. Dit vakantieseizoen verblijven 1,3 miljoen landgenoten in een Airbnb-huis in binnen- of buitenland. Vorig jaar zomer waren dat er nog een miljoen en in 2017 zo’n 850.000.