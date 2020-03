Hoop gloort in corona-haard China, in Nederland nog scepsis

Patiënten met het coronavirus in Wuhan. Ze wachten op transport naar een ander ziekenhuis. Ⓒ AFP

Terwijl het coronavirus om zich heen grijpt in Europa, lijkt men in China geen twijfel meer te hebben: de infectieziekte is binnenkort beteugeld. De overheid verwacht het gevaarlijke virus, dat vooral in de Volksrepubliek slachtoffers eiste, eind volgende maand onder controle te krijgen. In Nederland vlamt de hoop ook lichtjes op, maar scepsis is er eveneens.