Onderzoek naar neerstorten brug in centrum Maassluis

Op beelden die op internet circuleren is te zien dat het brugdek na opening in volle vaart neervalt en een van de brugsteunen vervaarlijk heen en weer slingert.

Tekst loopt door onder de video.

De brug is voorlopig afgesloten voor autoverkeer, voetgangers kunnen wel over de brug over de Noordvliet.

Burgemeester Edo Haan laat op de gemeentelijke website weten na het incident contact te hebben gehad met de brugwachters. „Gelukkig zijn er geen slachtoffers en hebben alle betrokkenen uitstekend gehandeld”, aldus de burgemeester.

Wethouder Fred Voskamp meldt dat maandag met externe experts wordt gekeken naar de oorzaak en hoe hoe de brug kan worden gerepareerd.