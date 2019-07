Vlaardingen - De directe buren van de woning in Vlaardingen waar bij een explosie en een daaropvolgende brand twee mensen om het leven kwamen, zijn in shock. ,,Het is bizar en verschrikkelijk. We hebben enorm geluk gehad. Je weet natuurlijk niet wat er is gebeurd, maar je gevoel zegt: het had ons ook zo kunnen overkomen”, zegt buurvrouw Nicole Heijstek.