Jenny Douwes stapt naar de Hoge Raad

De actievoerders blokkeerden op 18 november 2017 de A7, zodat bussen met demonstranten tegen Zwarte Piet niet naar Dokkum konden voor de nationale sinterklaasintocht aldaar.

Het hof stelde dat alle verdachten zich schuldig hebben gemaakt aan het versperren van de snelweg, het verhinderen van een geoorloofde betoging en het uitoefenen van dwang. Bij Douwes geldt de veroordeling ook opruiing en uitlokking tot het plegen van strafbare feiten.

In de zaak-Douwes zal de Hoge Raad onder meer worden gevraagd of het hof niet had moeten vaststellen dat het Openbaar Ministerie met twee maten heeft gemeten. Douwes is wel vervolgd voor een oproep tot actie op Facebook, degene met wie zij dat samen deed niet.

De verwachting is dat de Hoge Raad op zijn vroegst pas over een jaar uitspraak doet.