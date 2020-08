Hoger beroep Wilders nadert ontknoping

LIVE – Verslaggever Marcel Vink is bij de rechtszaak aanwezig. Volg de zaak vanaf 10 uur via zijn tweets onderaan dit artikel.

Dat is althans de verwachting bij de streng beveiligde rechtbank van Schiphol, waar de zittingen worden gehouden. Het gerechtshof Den Haag behandelt daar het hoger beroep in de zaak die draait om de ’minder minder-uitspraken’ die Wilders deed in maart 2014 tijdens een verkiezingsbijeenkomst.

De politicus werd in 2016 veroordeeld voor groepsbelediging en aanzetten tot discriminatie, maar ging in hoger beroep. Hij benadrukte eerder in de rechtszaal nog nooit een racist te zijn genoemd. „Behalve hier. Voorzitter, leden van het hof, ik zou ook haat hebben gezaaid tegen Marokkanen, mijn toehoorders hebben opgehitst, de goede naam van Marokkanen hebben aangetast. Wie verzint zoiets? Wat heb ik nou eigenlijk gezegd?”

Beknot

Wilders vindt zichzelf ernstig beknot in zijn vrijheid. „Als gekozen politicus moet ik kunnen zeggen dat Marokkanen zo’n beetje in alle statistieken oververtegenwoordigd zijn. Ik ben de knip voor de neus niet waard als ik zwijg over het Marokkanenprobleem.”

Hij vervolgde: „Ik haat niemand, ik verafschuw discriminatie. Ik heb geen hekel aan alle Marokkanen, noch wil ik alle Marokkanen het land uit hebben. Maar we hebben wel een levensgroot probleem met Marokkanen en de Islam.”

Wilders vroeg het hof eerder al om vrijspraak. „Ik heb niets verkeerd gezegd. Laat het debat waar het thuishoort, in het parlement.”

In de ochtend, onderweg naar Schiphol, liet Wilders op Twitter ook al van zich horen. „Daar gaan we weer. In colonne op weg naar de extra beveiligde rechtbank Schiphol vanwege een vraag over Marokkanen. Die onze wijken en steden in brand zetten én er mee wegkomen, maar een oppositieleider die daar een vraag over stelt, staat al 6 jaar voor de rechter.”