Wilders tegen Hof: ‘U bent om de tuin geleid!’

,,U bent, net als de rechters, om de tuin geleid door het Openbaar Ministerie!”, zei Wilders tegen de voorzitter en overige leden van het Hof van Den Haag, in de extra beveiligde rechtbank van Schiphol. ,,Het bewijs is vanuit de politie geleverd dat er is gemanipuleerd met de aangiftes.”

De leider van de PVV refereerde daarmee aan een verklaring van een politiefunctionaris in de media die aangaf dat haar ‘rechtvaardigheidsgevoel om de hoek kwam kijken’. Dat ging voornamelijk over de manier waarop het mogelijk werd gemaakt om aangifte te doen nadat Wilders in maart 2014 tijdens een verkiezingsbijeenkomst de inmiddels veelbesproken uitspraak deed over ‘minder, minder, minder Marokkanen’.

De politicus werd in 2016 veroordeeld voor groepsbelediging en aanzetten tot discriminatie, maar ging in hoger beroep.

’Manipulatie’

,,Er is gemanipuleerd door justitie”, ging Wilders verder. ,,In eerste aanleg zei het OM in 2016: 'Ruim twee jaar na dato klinkt in deze verklaringen nog de schok door die door de samenleving ging'. Maar die schok is door het OM zelf gecreëerd.”

Want, merkte de politicus – in donkerblauw pak gestoken – nog maar eens op, veel mensen die aangifte deden hadden eigenlijk geen idee wat ze aan het doen waren.

,,Ze hadden vaak geen idee wat ze hadden ondertekend, dat zou u niet mogen toestaan”, zei Wilders tegen de voorzitter van het Hof. ,,Er moesten zoveel mogelijk aangiftes binnen komen. Politie, een overheidsorgaan, zou van hogerhand opdracht hebben gekregen om alle aangiftes maar aan te nemen. Raadsleden van de PvdA hielpen met vertalingen in de moskee.”

Omgekeerde wereld

Volgens de PVV-leider is er sprake van een omgekeerde wereld. ,,Ik heb niets tegen alle Marokkanen, maar benoem wel al jaren dit gigantische probleem.” Hij noemde ook de ongeregeldheden van de voorbije periode in veel steden, waarbij veel relschoppers Marokkaanse wortels zouden hebben.

,,Sommige van onze straten stonden in brand, waarbij het uiteraard niet alleen om Marokkanen ging. Zij komen meestal weg met geweld, maar ik sta al zes jaar voor de rechter. Terwijl ik alleen maar democratische oplossingen aandraag. Ik wil als lid van de Tweede Kamer de wet wijzingen zodat deze problemen kunnen worden aangepakt. Waarbij het me dus gaat om criminele Marokkanen, en natuurlijk niet om de hele groep.”

Hij vindt dan ook dat het OM niet-ontvankelijk moet worden verklaard. ,,En mocht u niet tot een niet-ontvankelijkheid komen, spreek mij dan vrij.”

Het Hof doet 4 september uitspraak.