Nederlanders in problemen door noodweer Scandinavië: ’We zitten ingesloten’

AMSTERDAM - Nederlanders die deze dagen in Scandinavië verblijven, zijn alert op het noodweer dat er al is en dat mogelijk aanzwelt in de plaatsen waar zij verblijven. Storm Hans zorgt op verschillende plekken voor grote problemen, waardoor het noodzakelijk is voortdurend op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen. Sommige Nederlanders zijn al in moeilijkheden gekomen.

Ex-schaatser Wouter Olde Heuvel houdt de situatie in Noorwegen goed in de gaten. Ⓒ AFP/ANP