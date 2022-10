NPO wil tweede sanctie opleggen aan Ongehoord Nederland

Volgens de Mediawet is staatssecretaris Gunay Uslu (Media) bij een tweede sanctie gemachtigd om in te grijpen. Tot nu toe hield ze zich afzijdig en stelde ze dat de beslissing over eventuele stappen aan de NPO is.

Aanleiding voor de tweede sanctie is een uitzending van half september van het ON-programma Ongehoord Nieuws. De omroep kwam toen onder vuur te liggen vanwege een item waarin zonder context filmpjes werden getoond van zwarte mensen die witte mensen in elkaar slaan.

Ongehoord Nederland (ON) heeft met verbijstering en onbegrip kennisgenomen van het voornemen van de NPO. In een verklaring op de website noemt ON de sanctie „een directe aanval op de persvrijheid in Nederland en de mogelijke doodsteek voor onze omroep.”

’Overijld’

De omroep vindt de uitleg die het NPO-bestuur bij de tweede sanctie geeft „onzorgvuldig, lichtvaardig en overijld.” Die zou volgens voorzitter Arnold Karskens ook getuigen van vooringenomenheid jegens de politieke koers die ON voert.

ON kan zich niet vinden in de kritiek dat de omroep zich niet voldoende bereid heeft getoond om samen te werken „ten behoeve van de landelijke publieke mediadienst.” „ON heeft zich vanaf het begin altijd collegiaal en samenwerkend opgesteld en zal dat ook blijven doen”, zegt Karskens.

Uslu

Als de NPO inderdaad, zoals het plan is, Ongehoord Nederland (ON!) een tweede financiële sanctie oplegt, dan kan de publieke omroep staatssecretaris Gunay Uslu (Cultuur en Media) verzoeken om de vergunning van ON! in te trekken. Dat zegt ze bij monde van haar woordvoerder. Ze wil nog niet prijsgeven hoe ze wil reageren op een eventueel verzoek.