’Heulmeisje’ blijft anoniem

Een grootschalig dna-onderzoek naar de identiteit van het vermoorde ’Heulmeisje’ gaat mogelijk nooit van start. „We zouden dat nog steeds graag in gang zetten. Maar de keus voor zo’n grootschalig onderzoek valt tot nu toe op andere zaken”, aldus de Utrechtse politiewoordvoerder Martin de Wit.

Het meisje werd al in 1976 dood gevonden bij de toenmalig parkeerplaats De Heul langs de A12 bij Maarsbergen. Lang werd gedacht dat het om een vermist meisje uit een naburig dorp ging, maar in 2006 meldde zij zich bij de politie. Sindsdien is de identiteit van het vermoorde tienermeisje, dat vanwege de vindplek de bijnaam ’Heulmeisje’ kreeg, een mysterie.

’Elke keer gaan urgente zaken natuurlijk voor’

Drie jaar geleden werd een grootschalig dna-verwantschapsonderzoek aangekondigd, dat zou kunnen zorgen voor een doorbraak. In zo’n onderzoek wordt nagegaan of er in de dna-databank familieleden van het slachtoffer voorkomen. Daarmee zou de politie zicht kunnen krijgen op de identiteit van het slachtoffer. Toch komt dat onderzoek er maar niet. „Er zijn afspraken gemaakt over het aantal van dit soort onderzoeken dat we als politie per jaar mogen aanleveren. Urgente zaken krijgen dan natuurlijk altijd voorrang. Ons coldcaseteam mag per jaar voor een van hun zaken dit middel inzetten. En elk jaar is dus de afweging, welke zaak heeft de hoogste prioriteit. Factoren als slagingskans, vervolgbaarheid, verjaring en maatschappelijke impact spelen dan allemaal mee.”

Inmiddels zijn al wel tientallen vermiste meisjes uit Nederland en omliggende landen onderzocht en op basis van dna uitgesloten. In 2013 werden de resten van het Heulmeisje opgegraven voor verder onderzoek. Toen ze stierf was ze waarschijnlijk tussen de 12 en 15 jaar oud. Ook bleek dat het Heulmeisje voor een langere tijd, elke dag hetzelfde soort eten binnenkreeg. Dit kan wijzen op extreme armoede, maar ook op ontvoering of drugsverslaving.