Coronacompensatie voor zieke zorgmedewerkers

Dat heeft minister Helder (Landurige Zorg) vrijdag gezegd na afloop van de wekelijkse ministerraad. De hoogte van het eenmalige bedrag staat nog niet vast. De VVD-bewindsvrouw spreekt van ‘een substantiële’ tegemoetkoming.

Het is de bedoeling dat zowel het Rijk als de werkgevers de portemonnee trekken. Als het aan Helder ligt, gaat ze er aankomende week met de werkgevers over in gesprek.

Het kabinet treft de regeling op aandringen van de Tweede Kamer. Het parlement vindt dat zorgmedewerkers die in de eerste coronagolf werden getroffen door het virus en daar blijvende klachten aan over hebben gehouden recht hebben op compensatie, omdat er in die fase van de epidemie in de zorg een aanzienlijk tekort was aan beschermingsmiddelen.