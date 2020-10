Verspreiding coronavirus in België is ’alarmerend’

Ⓒ ANP /HH

BRUSSEL - De stijging van het aantal nieuwe coronabesmettingen in België is „alarmerend’ in alle provincies en leeftijdsgroepen. Als de trend zich voortzet zal het aantal gevallen eind deze week de tienduizend per dag passeren, zei viroloog Steven Van Gucht op een persconferentie van het nationale crisiscentrum.