Plafond dure privéschool in Londen ingestort: leerlingen gewond naar het ziekenhuis gebracht

Het incident gebeurde in de Rosemead Preparatory School and Nursery in Dulwich, Zuid-Londen. De hulpdiensten kregen rond 9.00 uur een melding dat een plafond ingestort was. Drie brandweerwagens en 20 brandweerlieden kwamen met spoed naar de rampplek.

Leerlingen en docenten zijn uit het gebouw geëvacueerd. Meerdere leerlingen zijn daarna gewond naar het ziekenhuis gebracht. Andere mensen werden ter plekke behandeld. Het incident was om 11.50 uur weer voorbij.

Op deze school zitten kinderen van 2 tot 11 jaar. Leerlingen betalen volgens Daily Mail 4323 tot 4920 pond per trimester.

Helen Hayes, een politica van de Britse Labour Party, twittert: „Ik ben erg bezorgd om te horen dat er vanmorgen een plafond in Rosemead School is ingestort. Mijn gedachten gaan uit naar de kinderen, het personeel en de ouders. Ik hoop dat niemand ernstig gewond is.”