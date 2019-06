’Ontvoering’ blijkt ruzie

Dat bleek echter anders te liggen. „Het gaat om een mishandeling in de relationele sfeer”, vertelt een politiewoordvoerder. „Een stel heeft ruzie gekregen. We hebben de man en jonge vrouw meegenomen. De man is nu aangehouden, zit vast en wordt verhoord, de vrouw is vrij.” Toch zou de politie het een volgende keer op dezelfde manier aanpakken. „Als we een melding van ontvoering krijgen, nemen we geen enkel risico.”

