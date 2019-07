Restaurant scoort met ’mijn vriendin heeft geen honger’-menu

Ⓒ Unsplash

North Little Rock - Heb jij ook een vriendin die geregeld ’geen honger’ heeft, maar vervolgens toch het door jou bestelde bord leegrooft? Dan zou je eens bij Mama D’s in North Little Rock (Arkansas) moeten gaan eten. Het Amerikaanse restaurant serveert namelijk het ’mijn vriendin heeft geen honger’-menu. Voor 4,25 dollar (4,80 euro) krijg je dan extra patatjes en chicken wings óf gefrituurde kaassticks bij het ’normale’ menu dat je kiest.