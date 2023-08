Wie trekt CDA uit het slop? ’De spoeling is dun’

Partij in crisis zoekt nieuwe leider

Het CDA zit in een nieuwe dip. De partij knokt sinds het vertrek van Pieter Omtzigt, de stikstofcrisis en de opkomst van de BBB al langer voor haar voortbestaan en moet ook nog eens op zoek naar een nieuwe partijvoorzitter, nu die donderdagavond opstapte. Kan de partij in de verkiezingscampagne nog een rol van betekenis gaan spelen, is de grote vraag. En onder wiens leiding moet dat dan gebeuren?