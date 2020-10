Belgisch echtpaar overleden na beet malariamug

Het Agentschap Zorg en Gezondheid is in samenwerking met de Vlaamse overheid een groot onderzoek gestart. „De enige aanneembare verklaring is dat een exotische malariamug via de luchthaven van Zaventem of Melsbroek ons land is binnen gebracht”, aldus een woordvoerder van het agentschap. De woning van het echtpaar ligt op enkele kilometers afstand van de luchthavens en volgens de woordvoerder kan een mug „die afstand overvliegen.” Dat meldt het Nieuwsblad.

Het zou zo goed als uitgesloten zijn dat nog meer mensen in Kampenhout en omgeving de ziekte hebben opgelopen.

Het type malaria waaraan het stel is overleden lijkt het meest op de variant die in Afrika voorkomt. Om na te gaan welke soorten muggen er voorkomen in de omgeving van Kampenhout gaan onderzoekers volgende week muggen en muggenlarven zoeken.