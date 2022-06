Ruziënde baronessen moeten ’in gesprek’ over toegang tot kasteel

De zussen ruziën al jaren over het toegangsrecht tot het kasteel en het bijbehorende appartement in het poortkasteel, het belangrijkste bijgebouw van De Haar. Eén van de zussen, Allegra (26), spande een kort geding aan tegen Stichting Kasteel De Haar. Zij eist (onbeperkt) toegang.

Kasteel de Haar in Haarzuilens was tot en met het jaar 2000 eigendom van baron van Zuylen. In dat jaar droeg hij de eigendom van het kasteel en de daarbij horende gebouwen over aan Stichting Kasteel De Haar. Uiteindelijk werd ook een gebruiksovereenkomst gesloten. Daarin staat beschreven wie het kasteel en het appartement mogen gebruiken en onder welke voorwaarden. De coördinatie is in handen gelegd van de halfzus van de eiseres, Alexandra (65).

Allegra vindt dat zij meer rechten heeft dan haar (half)zussen omdat haar vader zestig procent van zijn bezittingen naliet aan haar. Dat de barones een groter erfdeel heeft ontvangen dan haar (half)zussen blijkt ook uit zijn testament. Maar volgens de rechter betekent nog niet dat zij voor wat betreft het gebruiksrecht van Kasteel De Haar meer rechten heeft. Ook zij moet zich, net als alle andere bloedverwanten, houden aan de gebruiksovereenkomst.

De coördinerende halfzus Alexandra heeft Allegra al verschillende keren de toegang tot het kasteel ontzegd. Kennelijk omdat er in het verleden tijdens haar verblijven in het kasteel enkele voorvallen zijn geweest. In het poortgebouw van het kasteel zou Allegra in 2017 bijvoorbeeld met een rookmachine het brandalarm in werking hebben gezet. Of Alexandra zichzelf hiermee een grotere rol toeëigent dan toegestaan, is een kwestie die beide baronessen met elkaar moeten afwikkelen. Daarover moeten de ruziënde (half-)zusters nu in overleg.