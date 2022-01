Aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen lager, recordaantal positieve tests in één week

Op de verpleegafdelingen worden momenteel 1102 coronapatiënten verzorgd, zo valt op te maken uit de meest recente cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Dat is een daling van 28 mensen ten opzichte van maandag. Er werden afgelopen etmaal 146 nieuwe coronapatiënten opgenomen in de klinieken. Gemiddeld kwamen er afgelopen week dagelijks 127 nieuwe coronapatiënten op de verpleegafdelingen bij.

Medewerkers van de intensive cares behandelen dinsdag nog 386 mensen met ernstige Covid-19, de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt. Dat zijn 10 patiënten minder dan maandag. Er kwamen 21 nieuwe ic-patiënten bij. Doordat er meer mensen overleden of de afdelingen mochten verlaten, daalde het totale aantal bezette ic-bedden toch. Ook in de klinieken was dit het geval.

Record positieve tests

Nog nooit zijn er zo veel mensen positief getest op het coronavirus als in de afgelopen zeven dagen. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) registreerde 201.536 positieve tests. Voor het eerst sinds de epidemie bijna twee jaar geleden begon, komt dat aantal boven de 200.000 uit. In 13 procent van de gevallen gaat het om een herinfectie, aldus het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Het cijfer betekent dat 1 op elke 88 Nederlanders in de afgelopen week te horen kreeg dat het virus is vastgesteld.

In de 99e week van de coronacrisis komt het RIVM voor de 80e keer met een weekoverzicht. Vorige week meldde het instituut 113.554 positieve tests in de zeven dagen ervoor. In een week tijd is het aantal nieuwe gevallen nu dus met 77,5 procent toegenomen en in twee weken tijd zelfs met bijna 139 procent.

Afgelopen 24 uur

Tussen maandagochtend en dinsdagochtend zijn 29.107 nieuwe coronagevallen geregistreerd. Voor een dinsdag is dat het hoogste aantal ooit. Sinds het begin van de epidemie zijn er maar twee dagen geweest met nog meer positieve tests: ruim 32.000 op zondag en bijna 35.000 afgelopen vrijdag.

Het aantal meldingen van sterfgevallen blijft dalen. In de afgelopen dag kreeg het RIVM bericht dat 18 coronapatiënten aan de gevolgen van hun besmetting zijn overleden. Voor een dinsdag is dat het laagste aantal sinds 2 november.

Andere zorg

In de Nederlandse ziekenhuizen zijn inmiddels weer wat meer operatiekamers in gebruik dan kortgeleden. Was in december en begin januari 40 tot 45 procent minder aan operatiekamers in gebruik dan normaal, nu is dat volgens de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) 35 procent minder.

Ook met het verlenen van andere zorg gaat het iets meer de goede kant op, volgens de jongste cijfers. „Deze opschaling lijkt verband te houden met de afname van het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen. Of deze trend doorzet, is nog niet duidelijk”, zegt de autoriteit er wel bij.

Bijna alle ziekenhuizen hebben planbare zorg als knie- en heupoperaties in aantal verminderd als gevolg van de corona-epidemie. Deze week zijn dat er 68, tegen zeventig vorige week. Van de 68 ziekenhuizen zeggen er nu 28 helemaal geen planbare zorg meer te geven, maar vorige week waren dat er nog tien meer.

Er zijn op dit moment negentien ziekenhuizen die niet zelf alle zogenoemde kritieke planbare zorg binnen de vereiste zes weken kunnen bieden. Vorige week was dat er nog één meer.

De ziekenhuizen verminderen hun aanbod om nog noodzakelijker zorg wel te kunnen geven. „De landelijk ervaren druk op de ic en in de kliniek is licht gedaald, maar nog steeds ernstig ’, zegt de organisatie. Het ziekteverzuim op de intensive cares is 9,3 procent en op de verpleegafdelingen 8,4 procent, wat allebei vergelijkbaar is met de afgelopen weken.