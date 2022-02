OM: inzet andere officier van jusitie bij suïcidezaak was beter geweest

De officier van justitie die het Rijksrecherche-onderzoek naar de suïcide van een undercoveragent tijdens een operatie vorig jaar leidde, was namelijk dezelfde zaaksofficier als in de strafzaak waarin de infiltrant werd ingezet. Dit is in het kader van de onafhankelijkheid zeer opmerkelijk. Het OM Zeeland-West Brabant bevestigde eerder al dat het om dezelfde officier gaat. De nabestaanden van de undercoveragent vrezen ’voor de slager die zijn eigen vlees keurt’.

„Het OM betreurt dat nabestaanden blijkens het bericht in De Telegraaf twijfels hebben over de objectiviteit van het onderzoek naar de zelfdoding en erkent dat de inzet van een andere officier van justitie, achteraf gezien, deze twijfels waarschijnlijk zou hebben voorkomen”, meldt de minister.

Dubbele pet

Yesilgöz heeft ook gevraagd hoe het zit met objectiviteit bij een dergelijke dubbele pet. „Het OM heeft mij echter verzekerd dat het vertrouwt op de objectiviteit en zorgvuldigheid waarmee dit onderzoek naar het overlijden van de infiltrant is uitgevoerd. Ik heb geen reden om hieraan te twijfelen. Niettemin is het belangrijk dat ook iedere schijn van vooringenomenheid wordt vermeden. Met het OM ga ik in gesprek om te bezien hoe dat in de toekomst kan worden gegarandeerd.”

PVV-Kamerlid Lilian Helder vroeg na een serie verhalen in De Telegraaf met steun van een meerderheid van de Tweede Kamer opheldering en een debat over de kwestie. Dinsdag debatteert de Kamer over de suïcide en over drie kritische rapporten van de Inspectie Justitie en Veiligheid over de politieafdeling die onder meer verantwoordelijk is voor geheime operaties tegen de georganiseerde misdaad. Vriendjespolitiek, een onveilige werksfeer en gebrekkige samenwerking kunnen volgens onderzoekers voor serieuze problemen zorgen.

Zorgen en ergernis

De nabestaanden van de undercoveragent hebben hun zorgen en ergernis hierover geuit in een interview met De Telegraaf. Ze zetten bovendien vraagtekens bij de kwaliteit en de onafhankelijkheid van het onderzoek van de Rijksrecherche naar de omstandigheden waaronder de undercoveragent is aangetroffen en is overleden.