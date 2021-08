Premium Het beste van De Telegraaf

Wie is de zoon van ’de leeuw van Panjshir’ die nu nog steeds doorvecht tegen de Taliban?

Ahmed Shah Massoud die als ’de leeuw van Panjshir’ beroemd werd in de strijd tegen de Sovjet-invasie van Afghanistan. Ⓒ Pascal Maitre/Panos Pictures

Amsterdam - Waar de Taliban in recordtempo Afghanistan hebben veroverd, is er nog één provincie waar de radicaalislamitische strijders zich nog niet hebben laten zien. In Panjshir is de leiding nog in handen van hun aartsvijand het Nationale Verzetsfront, dat zich opmaakt voor een gewapend verzet tegen de Taliban.