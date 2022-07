Komende tijd ruim duizend bestellingen per week bij Picnic geannuleerd na grote brand

„Vanaf daar zullen we weer moeten opstarten”, klinkt het. „Dat gaat in ieder geval een paar weken duren. We gaan dicht en de mensen kunnen even niet meer bestellen.” De uitslaande brand, die zondagavond ontstond, was in een lokaal distributiepunt. Vanuit daar worden boodschappen geleverd aan klanten in de regio Almelo.

Even na middernacht was de brand onder controle. Maandag begint een onderzoek naar het voorval.