Veganisten: plantaardige maaltijd is een recht

Een broodje Knakwortel, een vegetarische snack met mosterd en ketchup. Als het aan veganisten ligt, krijgen ze bij zorg- en onderwijsinstellingen de mogelijkheid dierenvrij te eten.

DEN HAAG - De Nederlandse Vereniging voor Veganisme (NVV) wil dat iedereen in met name zorg- en onderwijsinstellingen een volledig plantaardige maaltijd kan krijgen. De mogelijkheid om bijvoorbeeld in het ziekenhuis eten te krijgen dat past bij de levensovertuiging, is volgens haar een recht. Maar veganisten hebben nog vaak het nakijken, stelt de club die met een petitie komt voor een standaard-optie voor een plantaardig maal.