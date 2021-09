Eerste klassen alweer naar huis gestuurd na coronabesmettingen

„De kinderen zijn niet gevaccineerd, dus logisch dat ze eerder een besmetting oplopen”, aldus een woordvoerster van de GGD in Amsterdam. Ook in andere delen van de regio Noord zijn reeds klassen naar huis gegaan om diezelfde redenen. Een schoolkoepel meldt donderdag dat het om tachtig klassen gaat in Amsterdam. Ook in de regio Kennemerland gaat het om tientallen klassen.

Maatwerk

In de provincie Drenthe zitten ook al enkele klassen thuis. Hoeveel kon de GGD daar niet zeggen, maar „het gaat best vlot nu”. Maar niet iedere klas gaat in deze provincie naar huis bij besmettingen in de groep, benadrukt de woordvoerder. Soms hoeft dat niet en kan er ’maatwerk’ worden toegepast, afhankelijk van de situatie waarin de besmette leerling is geweest.

In Friesland gebeurt het inmiddels ook al „regelmatig” dat klassen naar huis gaan, al kon de woordvoerder daar ook niet zeggen hoeveel precies. In het basisonderwijs waren er deze week 87 besmettingen en in het voorgezet onderwijs en hoger onderwijs tachtig.

In de kop van Noord-Holland zijn tot dusver een „paar coronagevallen” gemeld op een „paar verschillende scholen”, aldus een woordvoerder van de GGD Hollands Noorden. Maar tot echte uitbraken heeft dat nog niet geleid. „Er hebben nog geen hele scholen hoeven sluiten.”

Er zijn in totaal ruim 6660 primaire scholen in Nederland en bijna 650 scholen voor voortgezet onderwijs.