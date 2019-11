Rechtszaak over gedode scholiere Breda begonnen

Bij het OLV Lyceum hangt de vlag de dag na het drama halfstok. Ⓒ ERALD VAN DER AA

BREDA - Achter gesloten deuren is vrijdag voor de rechtbank in Breda de rechtszaak begonnen over de dood van de 15-jarige Megan, die op 19 augustus in haar eigen huis in de stad is gedood. De 16-jarige verdachte Bredanaar was een klasgenoot van het meisje. Zaken die dienen bij een kinderrechter worden altijd achter gesloten deuren behandeld.