’Verdachte Michael P. verkrachtte tienermeisjes’

Opmerkelijk is dat de rechtbank de man een jaar ervoor veroordeelde tot 16 jaar. Het OM had tien jaar geëist. Michael P. weigerde zich te onderzoeken in het Pieter Baan Centrum, waardoor hem geen tbs kon worden opgelegd. Hij verleende ook geen enkele medewerking aan het onderzoek van politie en justitie.

’Wilde niet meewerken’

’De rechtbank merkt op dat verdachte geen inzicht heeft willen geven in zijn persoon, daar hij niet wilde meewerken aan het opstellen van rapportages, ook niet in het Pieter Baan Centrum’, zo staat in het vonnis van de rechtbank.

En: ’Met name vanwege het ernstige en gruwelijke karakter van de verkrachtingen, in samenhang bezien met de verklaringen van een getuige en medeverdachte dat verdachte trots was op de verkrachtingen en blij was dat een droom was uitgekomen, is de rechtbank van oordeel dat de samenleving zo lang mogelijk tegen verdachte moet worden beschermd.’

Levensgevaarlijk en gewelddadig

P. werd als levensgevaarlijk en gewelddadig beschouwd. Hij werd dit jaar overgeplaatst naar de kliniek in Den Dolder, om hem voor te bereiden op zijn terugkeer in de maatschappij. Michael heeft dus slechts zes jaar vastgezeten.