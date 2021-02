Asielaanvragen in EU met 30 procent afgenomen in 2020

De wereldwijde reisbeperkingen door de coronapandemie zijn de voornaamste reden waarom minder migranten en vluchtelingen naar de EU kwamen.

In 2019 dienden 671.200 mensen nog een asielaanvraag in de EU in. Door de afname van het aantal verzoeken hebben de lidstaten een grote achterstand met het verwerken van de aanvragen met ongeveer 160.000 kunnen wegwerken, aldus EASO.

Bijna overal minder aanvragen

De meeste asielzoekers kwamen vorig jaar uit Syrië, Afghanistan en Venezuela. Aanvragen uit vrijwel alle andere landen namen af met uitzondering van mensen uit de Comoren, Wit-Rusland, Cuba en Brazilië. Bijna 4 procent van de aanvragen kwam van zogeheten niet-begeleide minderjarigen, die zich zonder ouders of andere volwassen familieleden aanmelden. Dat is een stijging van 1 procent ten opzichte van 2019. In totaal werd 32 procent van alle aanvragen toegekend.