Grote schoonmaak in Limburg, vrijwilligers in de rij

Verdronken campers en caravans op camping Hatenboer in Roermond. Nu het water is gezakt wordt de rommel zichtbaar die door de zondvloed overal verzeild is geraakt. Ⓒ ANP/HH

Na de zondvloed in het zuiden van Nederland rest het afval dat achterblijft. Waar Rijkswaterstaat vaargeulen, sluizen en gemalen in de Maas al schoon heeft, ligt de grootste uitdaging nu in het opruimen van tonnen aan troep op oevers, uiterwaarden en in natuurgebieden.