Mausoleum van Augustus heropend

Tijdens een rondleiding zien we hoe reusachtig groot de cirkelvormige graftombe is, die rond het begin van de jaartelling werd gebouwd. Met haar diameter van 90 meter is ze zelfs de grootste ter wereld. Het is een complexe structuur, vol dikke ronde muren, gangen en trappetjes.

Gids Ersilia Maria Loreti vertelt, terwijl we naar binnen lopen, over allerlei verschillende functies die het mausoleum van de eerste keizer van Rome heeft gehad. Ooit was het een steengroeve. „Later werd het een privétuin van een familie, daarna werd het een amfitheater waar in de achttiende en negentiende eeuw zelfs stierengevechten werden gehouden. Toen werd het een theater en vervolgens werd het in de twintigste eeuw een auditorium waar concerten werden gehouden en belangrijke dirigenten optraden”, vertelt de gids.

Het mausoleum is nu voor het eerst aan de bovenkant te bekijken. Ⓒ Hollandse Hoogte / AFP

Mussolini

Maar het fascistische regime van Benito Mussolini wilde dat het mausoleum weer de oorspronkelijke functie zou krijgen. Keizer Augustus moest weer in ere worden hersteld, want het fascisme greep graag terug op de cultus van het Romeinse Keizerrijk. Het leek Mussolini zelfs een goed idee om daar zelf ook begraven te worden, met een groot beeld van hemzelf als Duce op de plek waar ooit een beeld van keizer Augustus had gestaan. Maar dat zou er niet van komen.

Onder het fascisme veranderde er wel heel veel. De hele omgeving van het mausoleum werd vanaf 1936 gesloopt. Er werd twee jaar later een nieuw plein rondom het mausoleum gebouwd, de huidige piazza Augusto Imperatore (Keizer Augustus plein, red.). Aan de zijkant van het plein staat ook de Ara Pacis, het Altaar van de Vrede. Dat werd gebouwd ter ere van de vrede in het Romeinse Keizerrijk die was bereikt nadat keizer Augustus terugkeerde van veldtochten op het Iberische schiereiland en in Gallië.

Het gebouw zit vol gangetjes en trappetjes. Ⓒ Hollandse Hoogte / AFP

Maar de afgelopen decennia verpauperde het mausoleum. Opvallend, omdat Augustus zo’n belangrijke keizer is geweest. Een ander mausoleum, dat van keizer Hadrianus, is bekender. Het gebouw dat beter bekend is als de Engelenburcht ligt prachtig aan de Tiber. Van daaruit heb je boven een schitterend uitzicht over Rome, de rivier en de vlakbij gelegen Sint-Pietersbasiliek. Daar kan het uitzicht van het mausoleum van Augustus, dat weliswaar groter is en nu dus ook is gerestaureerd, niet aan tippen.