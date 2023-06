Man wordt vliegtuigmotor in gezogen en overlijdt

De man, van wie de identiteit niet bekend is gemaakt, werd verrast door een taxiënd toestel van Delta Airlines, dat zojuist was geland. Tijdens het taxiën had het toestel nog slechts één motor actief. In die motor werd de man gezogen, zo blijkt uit een verklaring van de National Transportation Safety Board.

Er wordt een onderzoek ingesteld naar hoe dit heeft kunnen gebeuren. De man werkte voor Unifi Aviation, een bedrijf dat diverse werkzaamheden op het platform uitvoert voor de airlines. Uitgezocht moet worden of alle veiligheidsmaatregelen in acht zijn genomen.

Het gebeurt maar weinig, maar het is niet de eerste keer dat een luchthavenmedewerker in een motor van een straalvliegtuig belandt. Op Nieuwjaarsdag gebeurde hetzelfde op een vliegveld in Alabama. Dat leverde het verantwoordelijke bedrijf een boete op.