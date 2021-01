’Illegale prostitutie in hotelkamers: Amsterdams hotel maanden gesloten’

Volgens Het Parool gaat het om het Urban Lodge Hotel bij Sloterdijk.

Begin december 202 werd er een gemeentelijke controle uitgevoerd, waarbij ook een eenheid van de politie, Afdeling Vreemdelingenpolitie, Identificatie en Mensenhandel en het Bestuurlijk Team Prostitutie bij aanwezig waren. Hierbij werden zeker vijf sekswerkers betrapt.

Volgens de krant liepen er tijdens de controle ’meerdere schaars geklede dames in lingerie en negligé door het hotel’. Ook zien de inspecteurs dat er een aanloop van mannen is die zich bij de balie melden en vervolgens vragen naar een nummer van een hotelkamer. De bezoekers blijven volgens de inspecteurs maximaal een half uur, schrijft Het Parool.

16-jarig meisje terug naar ouders gebracht

In ieder geval in vijf kamers is illegale prostitutie geconstateerd. Na afloop van de controle werd in een auto een 16-jarig meisje aangetroffen met een 32-jarige man. De tiener en de man waren op dat moment lachgas aan het gebruiken. Dit meisje zou ook in een kamer in het hotel verblijven. Het meisje is door agenten naar haar ouders teruggebracht.

Een dag na de controle werd er opnieuw gecontroleerd. Ook toen werden er schaars geklede vrouwen gezien in de lobby. Ook in een hotelkamer werd aan controle onderheven. Er werd opnieuw illegale prostitutie geconstateerd.

Na de tweede controle werd het hotel direct gesloten tot begin maart.