Koning vangt Oekraïners op in kasteel Het Oude Loo

Opvang op paleis Noordeinde of het paleis op de Dam is om praktische redenen ingewikkeld. Op Noordeinde wordt immers gewoon gewerkt door de koning. De vorst heeft wel ruimte beschikbaar op kasteel Het Oude Loo in Apeldoorn. Het gaat om plek voor zes tot acht gezinnen, ofwel voor twintig tot dertig personen.

De afgelopen week was er koortsachtig overleg over het plan tussen het Koninklijk Huis en het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA).

De Telegraaf vroeg Rutte vrijdag naar mogelijke opvang-ambities van de Oranjes. Premier Rutte danste toen nog om de vraag heen. Hij vermeldde wel dat de koninklijke familie tijdens de Tweede Wereldoorlog op meerdere plekken opvang heeft geboden.

Inhaalrace

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima lijken twee weken geleden begonnen aan een inhaalrace rond de oorlog in Oekraïne. Het paar zegde het staatsbezoek aan Griekenland ervoor af, maar onderbrak er niet de wintersportvakantie voor. Na terugkomst veegde het paar de agenda er wel voor leeg.

Zo werd een bezoek gebracht aan de opvanglocatie Harskamp in Gelderland, waar het koninklijke duo sprak met Oekraïners. Koningin Máxima sprak ook met vluchtelingen in de Amsterdamse RAI. Het paar ontving eveneens leden van de Oekraïense gemeenschap in Nederland op paleis Noordeinde.