Beschonken man (55) doodt kat door erbovenop te gaan zitten

Dat oordeelde de rechter donderdag. De gruwelijke dood van de viervoeter gebeurde vorig jaar in november. De negentig kilo wegende Brabander ontkent tegenover Omroep Brabant zijn schuld: „Ik heb dat niet gedaan. Ik ben geen dierenbeul”, luidde het. „Ik had die avond geitenwollen sokken aan en ben daarmee op de gladde keukenvloer uitgegleden toen ik bier uit de koelkast wilde pakken. Ik viel en kwam boven op de kat terecht. En dat ging erg hard. Ik kon anderhalve maand amper lopen.”

Bekijk ook: Tientallen verwaarloosde Maine Coons meegenomen uit smerige woning Cranendonck

Hij gaf echter wel toe dat die avond behoorlijk beschonken was. Volgens zijn echtgenote had hij zelfs een volledige krat opgedronken. Tijdens de zitting kwam ook naar buiten dat de man zicht al langer zou hebben geërgerd aan de 7-jarige lapjeskat: diezelfde avond had deze nog over zijn benen geplast.

De man heeft een strafblad gekregen en is zijn baan kwijtgeraakt.