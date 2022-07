Intocht 104e Vierdaagse komt op gang in Nijmegen

Kopieer naar clipboard

De eerste wandelaars over de Via Gladiola tijdens de laatste dag van de Nijmeegse Vierdaagse. Het wandelevenement duurde vanwege de hitte een dag korter dan normaal. Ⓒ ANP

NIJMEGEN - De feestelijke intocht van de 104e Vierdaagse over de Sint Annastraat in Nijmegen is vrijdag aan het begin van de middag al volop aan de gang. Dat is volgens de organisatie vrij vroeg in vergelijking met andere jaren. Waarschijnlijk wil een deel van de ruim 35.000 lopers over de finish zijn voor de zon doorbreekt. Het kan dan volgens de weerdienst nog vrij warm worden in Nijmegen.