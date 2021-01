Indonesië: ’Pas prikken als vaccin halal is’

De hoogste religieuze raad van het grootste moslimland ter wereld moet daarover een uitspraak doen. Zonder een dergelijke verklaring is het toedienen van het vaccin aan moslims niet toegestaan.

Er staan drie miljoen doses klaar van het Chinese Sinovac Biotech-vaccin, zo meldt Reuters. Volgens de The New York Times heeft Sinovac verklaard dat er geen ingrediënten afkomstig van varkens in het vaccin zitten. Die verklaring zou zijn afgegeven aan het door de staat gerunde farmaceutische bedrijf Bio Farma. Directeur Bambang Heriyanto van Bio Farma bevestigde die verklaring te hebben ontvangen, maar dat de halalverklaring toch echt een zaak is van het hoogste religieuze orgaan.

Indonesië telt ruim 275 miljoen inwoners, waarvan 788.000 mensen positief zijn getest op het virus. Ruim 23.000 Indonesiërs bezweken aan Covid-19.