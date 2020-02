’VS en Taliban naderen akkoord’

De Taliban en de VS onderhandelen met elkaar in Dubai. „Vandaag heeft Pompeo mij geïnformeerd over de vooruitgang in de gesprekken met de Taliban”, aldus Ghani op Twitter. „De Taliban hebben een voorstel ingediend over het blijvend verminderen van geweld. Dit is een goede ontwikkeling en ik ben blij dat ons standpunt om vrede te bewerkstelligen zijn vruchten begint af te werpen.”

In september bereikten de twee partijen al bijna een akkoord, maar toen trok president Donald Trump zich op het laatste moment terug. Pas nadat de VS en de Taliban een akkoord bereiken, is de terreurorganisatie bereid om met de Afghaanse overheid te onderhandelen.