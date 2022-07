Premium Het beste van De Telegraaf

Zuid-Holland boos op De Jonge om ’politieke keuze’: veel meer woningbouw

Door Maarten Ritman Kopieer naar clipboard

Er moet fors meer gebouwd gaan worden in Zuid-Holland. Ⓒ ANP

ROTTERDAM - De Provincie Zuid-Holland is boos dat het meer woningen moet gaan bouwen dan zelf bedacht omdat de verhoogde ambitie een politieke keuze is en niet gebaseerd is op de daadwerkelijke behoefte. Daarnaast zijn de randvoorwaarden nog niet ingevuld, waardoor het onhaalbaar is.