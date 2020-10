Tien jaar zelfstandigheid: valt er iets te vieren op Curaçao?

Ⓒ Unsplash

Is het tijd voor een feestje deze zaterdag? Blauw-gele slingers misschien, of een taart met tien kaarsjes? Aan de telefoon blijft het even stil. Dan klinkt vanuit de Cariben een onbedaarlijke lach, die secondenlang aanhoudt. Luigi Faneyte (45), oprichter van de nieuwe politieke beweging Kumun, maakt er niet eens woorden aan vuil. Zijn antwoord laat zich raden. Kumun staat immers, in het Papiaments, voor de afkorting: ’Curaçao, een nieuwe Nederlandse gemeente’.