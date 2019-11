Polen woedend over landkaart

De Holocaust wordt elk jaar herdacht in Auschwitz met de Mars van de Levenden. Ⓒ FOTO REUTERS

WARSCHAU - Netflix heeft zich de woede van Polen op de hals gehaald. De boosheid wordt veroorzaakt door een landkaart die is gebruikt in de documentaireserie The Devil Next Door over John Demjanjuk, die bewaker was in de concentratiekampen Sobibor en Treblinka.