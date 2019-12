Minister Bijleveld doet zichzelf en dochter pikante kalender cadeau

Bekijk ook: Kalender met mariniers weer verkrijgbaar

„Deze gaat naar mijn dochter die vandaag haar eed af legt als dokter, en een co-schap liep op de Van Ghentkazerne”, zo schrijft de trotse Bijleveld op sociale media. De schaars geklede mariniers krijgen bovendien een plekje in haar eigen huis. „Originele actie van Korps Mariniers. En voor een goed doel!”

Afgelopen week ontstond er al een run op de kalender. De eerste 3550 exemplaren waren binnen 24 uur uitverkocht. Het ministerie van Defensie besloot daarop 1665 stuks bij te drukken, naar het jaar dat het korps werd opgericht.

De opbrengst gaat naar twee stichtingen. De ene zet zich in voor (oud-)mariniers die te kampen hebben met ziekte of eenzaamheid. De andere is er een voor en door (oud-)mariniers, die geld bij elkaar roeien voor buddy’s in nood.