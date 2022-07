Onbekende dader blaast ’de Stonehenge van de VS’ op met explosieven

Woensdag voor zonsopgang zijn de zuilen gebombardeerd. Lokale autoriteiten konden op de beveiligingscamera’s zien dat het rond 04.00 uur in de nacht is gebeurd. Op beelden die rondgaan op sociale media, is te zien dat een deel van de zuilen niet meer overeind staan.

Samenzweringen

In eerste instantie van het niet duidelijk wat er precies was gebeurd. Naast een explosie werd ook een aardbeving genoemd als oorzaak van het instorten van de zuilen.

Over de zuilen is veel onduidelijk, zo weet niemand wie de opdrachtgever is en zorgen de opschriften vaak voor theorieën en scenario’s over samenzweringen. Nu ze zijn ingestort wordt op sociale media weer druk over de zuilen gesproken.

De boodschap die op de Georgia Guidestones is geschreven is een „10-delige boodschap is die het behoud van de mensheid en toekomstige generaties omarmt. De stenen bevorderden diversiteit, sociale plichten, een balans met persoonlijke rechten en ondersteunen een wijze voorplanting”, schrijft Newsweek.

De politie is nog bezig met het onderzoek. Het is nog niet bekend wie verantwoordelijk is voor de vernieling.